Dosi di cocaina in casa e telecamere per controllare la piazza: giovane arrestato

Cagliari

Perquisizione della polizia dopo alcuni giorni di appostamenti

Un giovane è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile a Cagliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ha 31 anni e la polizia lo teneva sotto controllo da alcuni giorni, fino a che ieri è stata decisa una pequisizione.

Nella sua abitazione, in piazza Medaglia Miracolosa, gli agenti hanno recuperato 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e oltre 600 euro in contanti, che si sospetta siano stati incassati con lo spaccio.

I “Falchi” della Mobile hanno sequestrato anche un sistema di videosorveglianza che permetteva al giovane di controllare la piazza e gli ingressi dell’edificio e dell’appartamento.

Il trentunenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato riportato nella propria abitazione in attesa dell’udienza in Tribunale per la convalida dell’arresto.

Mercoledì, 9 agosto 2023