Dosi di cocaina ed eroina nell’appartamento: arrestata la padrona di casa

Sequestrati dalla polizia anche 900 euro

Un giovane noto per storie di stupefacenti che bussava con insistenza alla porta di un appartamento in via Seruci, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, ha insospettito gli agenti di polizia impegnati in un servizio di prevenzione dello spaccio.

I poliziotti – che conoscevano la donna che abita in quell’appartamento – hanno deciso di fare irruzione: così hanno trovato e sequestrato 45 dosi di cocaina e circa 9 grammi di eroina.

Nel corso della perquisizione scoperti anche circa 900 euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.

La donna (41 anni) è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi riportata a casa, ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice delle indagini preliminari ha disposto per l’imputata la misura dell’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.

Venerdì, 18 agosto 2023

