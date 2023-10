Doppio furto sulla ex Ss 131 a Sestu, denunciata coppia di Carbonia.

I carabinieri del NORM della Compagnia di Quartu e quelli della Stazione locale hanno denunciato ieri a Sestu per furto aggravato in concorso un 58enne e una 55enne, entrambi di Carbonia. Nei confronti dei due, anche grazie alla visione degli apparati di videosorveglianza dei locali commerciali, sono stati acquisiti elementi oggettivi di colpevolezza in relazione a due furti compiuti nella giornata di ieri, presso due esercizi commerciali ubicati entrambi lungo la ex SS 131, nella zona industriale di Sestu. La refurtiva, costituita da materiale elettronico di vario genere e capi di abbigliamento, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.