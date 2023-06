Doppio furto di merce da “Coin” e “Ovs” a Cagliari: denunciata una 32enne di Selargius.

I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato ieri a Cagliari per furto aggravato e continuato una trentaduenne di San Sperate, nota per precedenti vicende giudiziarie. Dopo una richiesta pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro, i militari sono intervenuti in via Dante dove gli addetti alla vigilanza del centro commerciale “Coin” avevano fermato la donna mentre si allontanava dal punto vendita senza aver pagato il corrispettivo di 100 euro per la merce. Dal momento che la 32enne era in possesso di ulteriore merce che non risultava provenire dal luogo del furto, i carabinieri hanno verificato che la donna aveva appena sottratto ulteriori campi di abbigliamento per un valore di 73 euro dal vicino negozio OVS. La merce è stata immediatamente restituita ai gestori dei punti vendita.