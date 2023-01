Doppio furto alla Tecnomat di Assemini: nei guai una coppia, decisive le guardie giurate

Doppio furto alla Tecnomat di Assemini: nei guai una coppia, decisive le guardie giurate. Il giorno venerdì, 6 gennaio, sono stati fermati dopo la barriera casse, dalle guardie giurate addette all’antitaccheggio del centro commerciale, un uomo ed una donna per aver oltrepassato la barriera cassa con del materiale non regolarmente pagato. Dopo aver tolto dalle confezioni ed eliminato i sigilli antitaccheggio di 10 lame per seghetto alternativo, di un miscelatore per lavabo e di una bretella per decespugliatore, per un valore complessivo di 95€, la coppia ha nascosto il materiale dentro una borsa, ma i loro movimenti non sono passati inosservati agli addetti alla sicurezza che dopo aver bloccato le due persone hanno chiamato il 112, Durante la mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio, un operaio è stato invece sorpreso a rubare del materiale elettrico per un valore complessivo di 74 €. Il quarantacinquenne, dopo aver nascosto i prodotti dentro il proprio zaino, sorpreso dalla vigilanza viene bloccato all’uscita del negozio, intervenuta la pattuglia dei Carabinieri viene denunciato dai militari.