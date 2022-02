“La civiltà nuragica per i più piccoli” è un testo pubblicato a novembre del 2021 dalla casa editrice “Condaghes” , scritto da Nicola Dessì e illustrato da Antonello Angheleddu. Si tratta di un manuale che fa seguito al primo libro “La preistoria della Sardegna” e che racconta in maniera scientifica ma allo stesso tempo divulgativa, la Civiltà Nuragica, dalla nascita (1800 a.C.) al tramonto (VII secolo a.C.) . Nello specifico si spiega il metodo di costruzione dei nuraghi, le tipologie, le funzioni, la religione, i manufatti, i commerci, la moda e l’ alimentazione degli antichi nuragici.

Archeologia per i più piccoli, e non solo, a Terralba domani (giovedì 17 febbraio) con l’archeologo e divulgatore televisivo e radiofonico Nicola Dessì, che presenta il suo libro “La civiltà nuragica per i più piccoli”.

