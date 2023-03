Doppio addebito col bancomat: un caso risolto, Poste italiane ha rimborsato

Oristano

Raccomandazioni per quanti fossero interessati

Un problema risolto e un altro in via di risoluzione, sulla vicenda degli utenti che si erano presentati allo sportello di Poste italiane di Oristano e ai quali era stato effettuato un erroneo addebito tramite carta bancomat, vicenda denunciata sulle pagine del nostro giornale. Poste Italiane ha comunicato “di aver provveduto, nella giornata di ieri, al riaccredito della somma sul conto corrente del Sig. Salvatore Nonnis”. Dopo mesi di attesa, caso chiuso.

“Si coglie l’occasione per precisare che relativamente a queste fattispecie, ovvero nei casi in cui l’ufficio postale riceva la segnalazione da parte del cliente di addebiti non dovuti su Carte di altri Istituti, il personale di Poste Italiane è tenuto a invitare il cliente stesso a rivolgersi alla propria Banca per richiedere l’avvio dell’iter di chargerback previsto per il recupero del credito”, scrive in una nota l’Ufficio Media relations di Poste italiane. “Nel caso del Sig. Nonnis, tale procedura evidentemente non è stata correttamente attivata e, nonostante le verifiche effettuate, non è stato possibile risalire alle cause che hanno determinato il ritardo nella soluzione del caso”.

L’Azienda, inoltre, “conferma di aver attivato delle verifiche su un altro episodio analogo risalente al 28 settembre dello scorso anno segnalato all’interno dell’articolo pubblicato il 14 marzo. Dai primi accertamenti effettuati presso l’ufficio postale di Oristano Centro, non risultano né evidenze né segnalazioni che possano ricondurre ad anomalie di pagamenti”.

“Il Direttore dell’ufficio postale”, conclude la nota di Poste italiane, “è comunque disponibile a ricevere il cliente in questione al fine di individuare il caso e contribuire alla sua risoluzione”.

Una comunicazione che giriamo all’interessato, Giuseppe Schirru, ex agente della polizia locale di Oristano, ora in pensione. E una raccomandazione di cui è bene tengano conto anche gli altri due utenti che sarebbero protagonisti di casi analoghi. Se poi ce ne sono di ulteriori, va bene anche per loro. Sperando che i problemi si risolvano celermente e senza attendere mesi.