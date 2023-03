Doppio addebito col bancomat, ma niente rimborso dalle Poste. Almeno quattro casi a Oristano

Oristano

Nuove proteste

I soldi non gli sono stati restituiti e adesso scopre di essere in compagnia di altri tre malcapitati l’ex poliziotto in pensione, vittima suo malgrado di un disguido che gli è costato 300 euro : i soldi gli sono stati addebitati erroneamente tramite bancomat nello sportello dell’ufficio centrale delle Poste di via Mariano IV, a Oristano, e nessuno ancora glieli ha restituiti. Dalla banca, la Bnl, insistono: deve essere Poste italiane a procedere. E dalla Bnl confermano anche che i casi del genere sono quattro. Ai quatto correntisti sono stati rivolti messaggi di scuse con l’impegno per una soluzione rapida del problema. Che così rapida, purtroppo, non è se dal 28 settembre dello scorso anno un ex agente della polizia locale, oggi in pensione, sta ancora aspettando il rimborso di 100 euro per un doppio addebito relativo al pagamento del bollettino di una finanziaria.

“Nello scorso mese di settembre mi sono recato allo sportello delle Poste di via Mariano IV per pagare un bollettino”, ricorda Giuseppe Schirru, “dopo aver eseguito la procedura con il bancomat attraverso il Pos e aver pagato la transazione, l’operatore delle Poste mi spiega che il pagamento non è andato a buon fine. Ho contestato il fatto, ma alla fine, fidandomi, ho ripetuto l’operazione. Il giorno successivo, per togliermi ogni dubbio, mi sono recato in banca e ho scoperto che il bollettino postale da 100 euro, più il costo dell’operazione, era stato addebitato due volte”.

“Sino a oggi nessuno mi ha rimborsato niente. Devo dire che le uniche risposte alla risoluzione del problema le ha fornite la mia banca, la Bnl, mentre la direzione delle Poste continua a prendermi in giro annunciandomi che prima o poi mi pagheranno. Per poter recuperare il denaro attraverso la banca”, aggiunge Giuseppe Schirru, “ho dovuto presentare anche una denuncia ai carabinieri. Aspetto ancora fiducioso di vedere indietro i miei soldi trattenuti indebitamente, ma è sicuro che mi dovranno rimborsare sino all’ultimo centesimo che ho speso per questa vicenda tutta fatta di burocrazia che ha dell’incredibile: sono infatti passati quasi sei mesi”.

Martedì, 14 marzo 2023