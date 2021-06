Doppia tragedia nella spiaggia di Pula, choc per la morte di Gianni Fanais e Roberto Mudu

Doppio dramma nella spiaggia di Foxi ‘e Sali a Pula. Un 87enne e un settantaduenne hanno perso la vita. Si tratta di Gianni Fanais, ex bagnino di settantadue anni, e Roberto Mudu, di ottantadue. Mudu ha avuto un malore improvviso in acqua e stava rischiando di annegare. Fanais, senza pensarci un attimo, si è tuffato per salvarlo. Ma, forse per lo sforzo fatto, è stato stroncato da un malore. E anche l’ottantasettenne, trascinato fuori dal mare di Foxi ‘e Sali in condizioni gravissime, è morto dopo pochi minuti. Due croci che sconvolgono un’intera comunità, quella pulese. Mudu, ex poliziotto, viveva da tempo in Lombardia ma, spesso, tornava nella sua Pula. Fanais, ex bagnino molto conosciuto, viveva vicino al luogo della doppia tragedia. I soccorritori arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due persone. Attonita e sotto choc la sindaca pulese Carla Medau: “Fanais è morto da eroe, ha cercato di salvare l’amico colpito da sindrome di annegamento ma ha avuto a sua volta un arresto cardiaco ed è morto. Sono due gravissime perdite per tutta la nostra comunità, siamo vicinissimi come amministrazione comunale al dolore delle famiglie”.

