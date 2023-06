Dopo un secolo chiude lo storico Caffè Svizzero, uno dei più noti in Sardegna

Locali Considerato quasi un museo

Per oltre un secolo – ben 123 anni – ha visto passare generazioni di cagliaritani (ma non solo), ma da domani le sue saracinesche resteranno abbassate. Il Caffè Svizzero, il bar tra il Largo Carlo Felice e via Crispi, chiude a tempo indeterminato: una grande perdita per il Capoluogo che considerava il locale quasi un museo. Al suo interno, infatti, erano presenti arredi e lampadari tutelati dalla Soprintendenza.

Le cause, rese note dal quotidiano on-line cittadino Casteddu on-line, sembrerebbero legate a un mancato accordo economico sugli affitti con la proprietà dello storico locale.

Lo stabile è anche interessato da un maxi progetto per la realizzazione di un albergo. E già da qualche anno nella città si parlava di un possibile sfratto del bar.

