Dopo Tessingiu a Samugheo tutto pronto per l’inaugurazione di Inventario 20

Samugheo

I curatori sono Baingio Cuccu e Anna Rita Punzo

A una settimana esatta dall’apertura di Tessingiu , verrà inaugurata sabato prossimo, 5 agosto, al Murats di Samugheo “Inventario 20. Terza biennale Fiber-art della Sardegna”. L’appuntamento è alle 19 nella sala convegni del museo. Saranno presenti il sindaco Basilio Patta, l’assessora alla Cultura Elisabetta Sanna e i curatori, Baingio Cuccu – direttore del museo – e Anna Rita Punzo.

Sono trascorsi quattro anni dalla prima edizione di Inventario 20, la rassegna biennale che il Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda dedica alla ricerca, conoscenza e valorizzazione della contemporanea produzione Fiber in Sardegna.

La mostra, ideata e curata dal direttore del Murats Baingio Cuccu e da Anna Rita Punzo, presenta le declinazioni tecniche, materiche, concettuali, progettuali e performative di un movimento artistico fluido, dinamico, in costante evoluzione, capace di avvicinare esperienze e ricerche stilisticamente differenti, accomunate dall’utilizzo del medesimo medium, la fibra, intesa nella sua più ampia accezione di filo, tessuto, stoffa, carta, polpa, materia prima naturale e sintetica.

Il percorso espositivo rivela una realtà artistica intensa, originale e complessa, capace di tradurre oggetti in disuso, scampoli e capi di Fast fashion in opere di upcycling, declinare tecniche manifatturiere tradizionali – come l’intreccio, il ricamo, il cucito e la tessitura – in audaci sperimentazioni creative, convertire la fibra in un potente strumento di narrazione della società odierna, del sentire personale e dell’esperienza collettiva.

Il terzo capitolo dell’inventario avviato nel 2019 è affidato alle opere di undici autori sardi, o attivi in Sardegna, cui saranno affiancati i lavori della nuova sezione espositiva riservata a una rosa di giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari che, durante il proprio percorso formativo, si sono confrontati con le molteplici possibilità espressive della Fiber-art.

Gli artisti protagonisti della mostra sono Giuseppe Loi, Beatrice Marinoni, Stefano Marongiu, Nicola Mette, Paola Giuseppina Moretti, Piero Angelo Orecchioni, Luis Guilherme Chalréo Ramos, Mabi Sanna, Stefano Serusi, Gédéon Tatti e Giorgio Urgeghe.

Della sezione Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” spazio invece a Daniela Branca, Silvia Cara, Roberta Causin, Nicola Cioglia, Laura (Puggioni) Kaamos, Alice Patteri e Luca Zedda.

La mostra sulla Fiber-art sarà visitabile fino a domenica 5 novembre 2023.

Martedì, 1 agosto 2023