Dopo soli tre mesi, la sezione oristanese del CAI ha raggiunto 100 iscritti

Oristano

Tante le attività gratuite organizzate per soci e appassionati della natura

La sezione di Oristano del Club Alpino Italiano ha raggiunto la quota di 100 soci: ultima nata nel territorio nazionale, può già contare su 56 donne e 44 maschi iscritti. “Il risultato è notevole, considerato che la sezione opera in un territorio principalmente collinare, ha un limitato bacino di potenziali soci ed è attiva da meno di tre mesi”, ha commentato in una nota il segretario del CAI Oristano, Enzo Sanna.

Avviata dal presidente del CAI di Nuoro, Matteo Marteddu – che aveva già costituito la sottosezione “Eleonora” della sezione nuorese – la neonata sezione di Oristano ha contribuito a ridistribuire in modo equilibrato le sedi regionali, seguendo le quattro province storiche della Sardegna e offrendo un supporto alla Regione nella realizzazione della Rete escursionistica dell’Isola. La sede del Cai a Oristano è in via Monsignor Giuseppe Cogoni 8.

La Sezione di Oristano del CAI organizza – per i soci ma anche per tutti gli appassionati – attività di escursionismo e di promozione della conoscenza e della tutela degli ambienti naturali. Inoltre, come accennato, partecipa attivamente con gli organismi regionali alla definizione della direttrice occidentale della Rete Escursionistica della Sardegna.

Le attività escursionistiche, di trekking e di mountain bike, sono organizzate nell’intero territorio regionale e in quello nazionale. Altra attività organizzata dalla sezione di Oristano è quella di montagnaterapia, per la riabilitazione di individui portatori di differenti problematiche, patologie o disabilità.

Per la promozione della conoscenza e la tutela degli ambienti naturali sono a disposizione schede descrittive degli ambienti che vengono percorsi durante le escursioni. In programma serate di proiezione di film ed incontri con registi e escursionisti. Le attività svolte dai soci CAI sono volontarie e gratuite. Per informazioni sulle iscrizioni e le attività organizzate è possibile inviare una mail.

Cenni storici. Il Club Alpino Italiano nasce nel 1863 a Torino, subito dopo la trasformazione del Regno di Sardegna in Regno d’Italia, nel 1861, ad opera di una quarantina di soci, come associazione libera, laica e aconfessionale. Alle finalità iniziali di “far conoscere le montagne, in ispecie italiane, e di agevolarvi le escursioni, le salite e le esplorazioni scientifiche”, si è aggiunta quella della difesa dell’ambiente naturale.

Risale al 1963 la trasformazione in ‘Ente pubblico non economico’, con il riconoscimento da parte dello Stato delle attività svolte come di interesse nazionale e ausiliarie a quelle statali rivolte a società e cittadini. Contemporaneamente sono state delegate al CAI le attività di tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche e della diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche.

A fine 2020 il CAI, ad oltre 150 anni dalla costituzione, aveva circa 306 mila soci iscritti in 512 sezioni e 316 sottosezioni e gestiva 716 rifugi e bivacchi, con 19 mila posti letto.

Martedì, 21 marzo 2023