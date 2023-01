Oristano

Firmate le ultime autorizzazioni. Il relitto posato sul fondale è semisepolto dal fango

La barca da pesca “Modesto Senior” finalmente sarà recuperata, dopo quasi dieci anni. L’imbarcazione era affondata nell’aprile 2015 davanti alla banchina “ex Bofor” del porto di Oristano.

La Capitaneria di porto ha annunciato che le operazioni di recupero inizieranno lunedì 30 gennaio.

“Le operazioni verranno effettuate da una ditta locale”, ha comunicato in una nota il comandante Federico Pucci. “L’imbarcazione era affondata a causa di infiltrazioni d’acqua dallo scafo e si era inclinata sul lato destro, tenuta in galleggiamento solo dalle cime di ormeggio. Erano state avviate immediatamente le procedure per prevenire qualsiasi forma di inquinamento marino: era stata subito esclusa la presenza di carburante o di altri pericoli per l’ambiente in quanto il motore era stato sbarcato ed a bordo non era stata riscontrata la presenza di oli esausti”.

“In seguito ad un’ispezione subacquea, oggi il relitto risulta essere ancora sostanzialmente integro. È adagiato sul fondale, ricoperto dal fango per una profondità di circa un metro”, conclude il comandante della Capitaneria. “Dopo quasi dieci anni, si è così concluso il lungo iter burocratico per il recupero dell’unità affondata, con il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e della Capitaneria di Oristano”.

Sabato, 28 gennaio 2023