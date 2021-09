Dopo quarant’anni, una turista torna nel Sinis per riportare la sabbia presa a Is Arutas da bambina

Cabras

Il sindaco Abis: “Un gesto di grande responsabilità civica”

È stata per quarant’anni lontana dalla terra d’origine, ma questa mattina la sabbia di Is Arutas che era stata portata via da una bambina romana, in vacanza con la famiglia, è finalmente tornata a casa.

Alla presenza del sindaco Andrea Abis, del direttore dell’Area marina protetta Massimo Marras, degli agenti di polizia locale e della compagnia barracellare, i granelli di quarzo sono stati riportati nella spiaggia del Sinis. Prezioso il contributo dell’associazione Sardegna Rubata e depredata, alla quale si è rivolta la protagonista, Fabiana Di Centa, per la restituzione.

Partiuta da Roma e sbarcata questa mattina presto a Olbia con il traghetto, la donna ha appositamente scelto di fare subito tappa a Cabras, per restituire la sabbia insieme a suo figlio, e solo dopo raggiungere Iglesias, dove la famiglia trascorrerà le vacanze.

“Avevo circa sei anni quando arrivai con i miei genitori a Is Arutas. In quei tempi non c’erano tante distrazioni e, dietro consiglio di mia madre, iniziai a raccogliere quella bianchissima sabbia per portarla via come ricordo della nostra vacanza”, ha raccontato Fabiana Di Centa, che questa mattina è sbarcata in Sardegna in compagnia del marito e di suo figlio Adriano, cinque anni. “Non c’era neanche la sensibilizzazione odierna, per cui non si percepiva il danno che si stava arrecando all’ambiente”.

Cosciente di dover restituire quel bene prezioso, Fabiana è tornata a Is Arutas e ha lasciato che fosse proprio suo figlio a restituire la sabbia di quarzo. Un gesto che vale più di mille parole.

“Sono convinta che mio figlio non si scorderà mai di questo momento”, ha detto la donna. “Gli ho spiegato a lungo quanto fosse importante riportare la sabbia nel luogo d’origine, ma le parole non hanno la stessa efficacia dei gesti. Sono sicura che insieme alle mani del mio bambino oggi erano c’erano anche quelle di mia madre”.

Il sindaco Andrea Abis ha espresso la sua gratitudine per un gesto di grande responsabilità civica, sottolineando che dovrebbe essere imitato da tanti.