Bosa

Sentenza d’appello. Erano accusati di gravi irregolarità che avrebbero favorito l’impresa costruttrice

Si è chiusa con l’assoluzione di tutti gli imputati l’inchiesta sull’appalto dei lavori per la messa in sicurezza del Temo con la costruzione della diga foranea di Capu D’Aspu a Bosa.

Questa mattina, a Cagliari si è concluso dopo 9 anni, davanti alla 1^ sezione penale della Corte d’Appello, presieduta da Massimo Costantino Poddighe, il processo che vedeva imputati il sindaco di Bosa Pier Casula, i tecnici comunali Paolo Gaviano, Luciano Baldino e Rita Motzo, il titolare nonché direttore dei lavori della società Sigma, Salvatore Bisanti, e i professionisti Antonello Garau, Piero Dau e Antonio Manca, componenti della commissione di collaudo.

Mentre per Bisanti l’assoluzione è scattata grazie all prescrizione, tutti gli altri imputati sono stati assolti con formula ampia perché il fatto non sussiste.

La procura della Repubblica di Oristano aveva contestato l’opera, costata 15 milioni, sostenendo che durante gli scavi del fondale marino fossero state commesse gravi irregolarità, a tutto vantaggio dell’impresa appaltatrice. Le accuse variavano dal falso, alla truffa ai danni dello Stato, alla frode e al peculato.

Il sindaco Franco Casule, i tecnici comunali e tre ingegneri componenti la commissione di collaudo erano stati assolti con formula piena già in primo grado, davanti al Tribunale collegiale di Oristano, ma il pubblico ministero, titolare delle indagini, non condividendo quella decisione, aveva ritenuto di impugnare la sentenza.

Il commento del sindaco Casula. “La nostra fortuna – ha affermato il sindaco di Bosa Pier Franco Casula – , mia, di Luciano e di Rita? Due cose. La prima: oltre al sostegno delle nostre famiglie, essere sempre stati uniti nella certezza della nostra buona fede e di aver lavorato, io da Amministratore e Luciano e Rita da funzionari, solo ed esclusivamente per la nostra comunità”.

“La seconda: aver avuto al nostro fianco un Grande Avvocato, un’ancora più Grande persona, il nostro “Porto sicuro”, Avvocato Guido Manca Bitti, in una vicenda grottesca e che non si augura a nessuno. Ma adesso lo possiamo dire: è finita!”.

Il commento del legale Siuni. “Sono stati anni di lunga sofferenza che ho vissuto assieme a loro e ai familiari – ha commentato dopo la sentenza l’avvocato oristanese Gianfranco Siuni, legale dell’ingegner Antonello Garau – poiché, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, il processo penale non coinvolge solo la persona imputata, bensì tutto il suo nucleo familiare, in quanto tutti ne soffrono e tutti, purtroppo, devono dare conto alla società del loro “status”. L’assoluzione di oggi non cancella il dramma questi anni, poiché un’esperienza di questo tipo trasforma interiormente l’individuo, e in questi anni ne sono stato testimone, in particolar modo quando è costretto ad affrontare la realtà di tutti i giorni che lo vede come imputato di reati della massima gravità, pur avendo l’intima consapevolezza di aver sempre agito con scrupolo, onestà, ma soprattutto nel pieno rispetto della Legge”. L’avvocato Siuni, ha ringraziato i suoi colleghi che hanno difeso gli altri imputati, Franco Luigi Satta e Roberto Dau.

Martedì, 15 marzo 2022