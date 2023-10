Dopo l'anteprima di Silent al via l'European Jazz Expo - Notizie

Un tentativo di riaffermare "il primato dell'intelligenza e dell'invenzione, come unico mezzo per rompere l'isolamento della Sardegna". Con queste parole il direttore artistico di Jazz in Sardegna, Massimo Palmas, ha inaugurato ieri la 43/a edizione dell'European Jazz...

Fonte: Ansa Sardegna