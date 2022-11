Oristano

Il presidente Vargiu: “Chi chiede i soldi in prestito oggi rischia di pagare anche 5000 euro in più ogni anno”

Accendere oggi un mutuo in Sardegna costa sensibilmente di più rispetto al 2021. Lo afferma Adiconsum Sardegna, che ha realizzato uno studio per capire come siano cambiati i tassi di interesse in regione.

“Come noto la Bce ha deciso a fine ottobre di innalzare di 75 punti base i tassi di interesse di riferimento, il secondo aumento di tale entità dopo quello deciso l’8 settembre che fa salire il costo del denaro al 2%, il livello massimo dal primo trimestre 2009 – spiega Adiconsum –. Un incremento che ha comportato effetti diretti sui tassi di interesse applicati sui mutui dagli istituti di credito. Se la decisione della Bce investe in modo diretto i finanziamenti a tasso variabile, non va meglio per i tassi fissi: la guerra in Ucraina e le tensioni sul fronte energetico e dell’inflazione hanno portato ad una impennata anche per i costi di tale tipologia di mutuo”.

Secondo l’associazione dei consumatori, ipotizzando un mutuo da 150mila in 30 anni per l’acquisto di un appartamento a Cagliari, la migliore offerta sul mercato per il tasso variabile presenta un Taeg del 2,38% e una rata mensile da 570 euro; per il fisso un Taeg del 3,45% e una rata da 647 euro. Per la stessa tipologia di acquisto, sottolineano ancora all’Adiconsum, lo scorso anno la rata mensile ammontava a circa 442 euro per il variabile, 481 euro per il fisso.

“Questo significa che chi accende oggi un mutuo si ritrova a spendere rispetto allo scorso anno +128 euro al mese per il variabile, +166 euro al mese per il fisso”, spiegano ancora all’Adiconsum, dove fanno anche un altro esempio: “Se consideriamo un mutuo del valore di 100mila in 25 anni, la migliore offerta odierna a tasso variabile presenta un Taeg del 2,30% con una rata mensile da 434; per il fisso Taeg del 3,24% e rata da 551 euro, con un incremento di spesa mensile sul 2021 rispettivamente pari a +88 euro (variabile) e +181 euro (fisso)”.

“Per un mutuo a tasso variabile da 200mila in 20 anni il miglior Taeg a Cagliari è del 3,80% con una rata da 1.165 al mese; per il fisso Taeg del 5,26% e rata da 1.314 euro, con un incremento sul 2021 pari a +307 euro per il variabile e +411 euro per il fisso”.

“Dopo bollette di luce e gas e inflazione le famiglie della Sardegna dovranno ora fare i conti anche con mutui sensibilmente più costosi rispetto al passato – denuncia il presidente di Adiconsum Sardegna Giorgio Vargiu – Una situazione che danneggerà chi ha già acceso un finanziamento a tasso variabile, ma anche coloro che si ritrovano a chiedere oggi un nuovo mutuo, con una maggiore spesa annua per le rate che arriva a sfiorare i 5mila euro”.