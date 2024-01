Dopo la scuola media: a Cagliari corsi IeFP per estetiste, chef e grafici

Corsi di istruzione e formazione professionale a Cagliari come alternativa alla scuola superiore tradizionale. FormaticaScarl, ente formativo accreditato per la Regione Sardegna ad operare in ambito di formazione professionale, propone tre corsi IEFP rivolti ai ragazzi, residenti o domiciliati in Sardegna, di età compresa tra i 13 e i 17 anni (non compiuti al 14 settembre 2024), che conseguiranno la licenza media entro luglio 2024.

Il primo corso, Operatore del benessere indirizzo esteticarivolto a futuri aspiranti esperti del mondo dell’estetica, il secondo, Operatore della ristorazione preparazione alimenti e allestimento piatti, rivolto ad aspiranti chef, e il terzo corso di Operatore grafico.

Delle tre proposte si tratta in particolare di due conferme e di una novità. Il percorso IeFP per Operatore del benessere –estetica evidenza infatti una continuità con altri analoghi che sono partiti negli scorsi anni, essendo ormai alla quarta edizione del corso. Il corso è infatti caratterizzato da materie professionalizzanti quali dermatologia e cosmetologia, make up e visagismo, massaggi, epilazione e manicure e pedicure.Laboratori tematici e presenti solo in questo percorso formativo sono i seguenti: armocromia, consulenza d’immagine, laboratorio di fotografia, manga e cosplayer ed estetica avanzata.

La figura di Operatore della Ristorazione è invece alla sua seconda edizione. La particolarità di questo percorso è rappresentata dal coinvolgimento di chef stellati nell’organizzazione di masterclasses, momenti di alta formazione specifica per permettere ai ragazzi, imparate le basi, di sviluppare le proprie competenze e farne tesoro nel momento in cui troveranno lavoro. I laboratori tematici sono i seguenti: “scrivere, comunicare e fotografare il cibo”, “cucina stellata”, “pasticceria sarda” e “osteria contemporanea”.

Infine la new entry: il percorso Operatore grafico oltre a trattare di comunicazione visiva,ripresa e montaggio video, disegno e animazione, fondamenti di gaming, storytelling e realtà aumentata avrà anche esso dei laboratori specifici dedicati: design manga e japan style, fumetti e minecraft.

Tutti i corsi rilasciano una qualifica europea III EQF spendibile sul mercato del lavoro, oltre a fornire la possibilità di riprendere il cammino scolastico tradizionale dalla quarta superiore oppure l’iscrizione a una quarta annualità IeFP. La durata di ogni corso è di tre anni: 2970 ore totali, 990 per ogni annualità, articolandosi in un biennio finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione con rilascio della certificazione delle competenze e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l’attestato di qualifica professionale. Ogni percorso prevede 1237 ore di Sperimentazione Duale, di cui 990 ore di alternanza rafforzata, quindi stage in aziende del territorio, oltre a ore di formazione teorica e laboratoriale presenti sin dal primo anno. Le lezioni si terranno nella nuova sede di Formaticasita in Viale Armando Diaz 103, 3 piano.

I corsi adotteranno metodologie didattiche fortemente interattive e partecipative, sfruttando il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente dall’agenzia formativa; oltre a tutto il materiale necessario per le attività pratiche, materiale sia individuale che collettivo, sarà fornito ad ogni allievo, gratuitamente, un tablet ricorrendo quindi ad una didattica fortemente digitalizzata. In continuazione a quanto già attivato sugli scorsi corsi, come elemento caratterizzante del centro di formazione, verranno sviluppati laboratori sull’educazione sessuale, il contrasto al bullismo, esperienze immersive di realtà virtuale e infine ore dedicate al tema dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacente. Oltre ai docenti saranno presenti dei tutor che seguiranno tutte le necessità dei corsisti, interfacciandosi con i genitori. Nell’ambito dei corsi viene utilizzato il sistema “Avatar”, un progetto sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea con il programma europeo Guadagnare Salute, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini.

Le iscrizioni si effettuano tramite il portale “Scuola in Chiaro” del Miur dal 18 gennaio 10 febbraio 2024 al link https://bit.ly/3o01NoD : all’interno del portale deve essere inserito il codice meccanografico CACF022004.

Per informazioni e orientamento ai corsi è possibile partecipare all’Openday organizzato da FormaticaMartedì 16gennaio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 in Viale Armando Diaz 103 (3 piano). Per ricevere supporto nella procedura di iscrizione ed eventuali altre informazioni è possibile contattare la coordinatrice Eleonora Scintuall’indirizzo [email protected] , oppure al numero0707967629 e 3703690539. Info sul sito www.istruzionetriennale.it/corsi-sardegna/