Arborea

Appuntamento il 2 e 3 gennaio in otto borgate del paese con il tradizionale canto veneto

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, Arborea riscoprirà il tradizionale Canto della Stella, con otto esibizioni itineranti del coro di Santa Cecilia nelle borgate del paese nelle sere del 2 e 3 gennaio.

“Nel nord Italia, è tradizione che i cantori, chiamati stellari, si esibiscano di casa in casa con questo canto”, ha spiegato il maestro e direttore del Coro Santa Cecilia Riccardo Zinzula. “Ad Arborea eravamo soliti andare di casa in casa degli ammalati per esibirci nel tradizionale canto, tuttavia a causa del Covid abbiamo dovuto smettere. Quest’anno, per motivi sempre legati all’emergenza, abbiamo deciso di esibirci all’aperto nelle varie borgate”.

Appuntamento dunque il 2 e 3 gennaio con le esibizioni a partire dalle 20: lunedì sarà la volta del Centro 1, seguito da S’Ungroni alle 20,15, via Brigata Sassari ad Alabirdis alle 20,30, Borgata Mastino a Tanca Marchesa alle 21, per poi concludere la serata a Pompongias alle 21,30. Si riprende martedì alle 20 a Linnas, per poi spostarsi a Torrevecchia alle 20,30 e chiudere le esibizioni a Luri alle 21.

“Quello della Stella è un canto molto antico, arrivato qua ad Arborea insieme ai primi coloni veneti e racconta la visita dei Re Magi”, ha aggiunto il maestro. “Il coro lo interpreterà in italiano con una strofa in veneto e l’accompagnamento della fisarmonica. La particolarità è che nel corso dell’esibizione, uno dei membri del coro, come da tradizione, sorreggerà una stella fissata su due pali, che verrà fatta girare come un girandola per illuminare i presenti”.

“Essendo il nostro coro nato in seno alla parrocchia salesiana del Santissimo Redentore – che sin dalla sua fondazione è molto attenta alla promozione della cultura dei coloni veneti – anche quest’anno ha voluto rinnovare questa tradizione così sentita e amata da Arborea”, ha concluso Zinzula.