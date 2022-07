Santu Lussurgiu

I risultati emersi al convegno organizzato da Effetto Palla Odv

«Soltanto il 30% delle piante è morto, mentre le altre sono state in grado di riprendersi». Il bilancio del grande rogo che un anno fa ha devastato il Montiferru e la Planargia lo ha riassunto in questa cifra Emmanuele Farris, docente di Botanica dell’Università di Sassari e presidente della sezione sarda della Società botanica italiana. Un bilancio che riguarda il compendio vegetale di quei territori, ma che si ripercuote innegabilmente sulla realtà socio economica. Farris è stato uno dei relatori al convegno promosso dall’associazione Effetto Palla Odv, “Montiferru oltre il fuoco. Gli animali selvatici e il bosco”, tenuto a Santu Lussurgiu nei giorni scorsi per ricordare un triste anniversario. Il grande bosco, quindi, reagisce. «In alcuni casi”, ha spiegato ancora il professor Farris, “c’è stata la distruzione della parte aerea e la sopravvivenza dell’apparato radicale e dei semi”.

Una resilienza che è stata notata anche dalla biologa Valeria Nulchis e dall’ornitologo Sergio Nissardi, con l’osservazione del ritorno nelle aree devastate di alcune specie animali e vegetali, capaci di adattarsi al sensibile cambiamento dell’ecosistema a causa del passaggio del fuoco.

Come è stato ribadito più volte dagli ospiti del convegno, le vittime privilegiate del rogo del Montiferru sono stati gli animali: «Gli insetti, importantissimi per l’equilibrio dell’ecosistema e della catena alimentare, in grado di concimare il suolo», ha spiegato il docente di Entomologia agraria dell’Università di Sassari Roberto Antonio Pantaleoni, «i mammiferi, la cui capacità di sopravvivenza all’incendio del Montiferru è dipesa dalla modalità e dall’intensità dei roghi, ma anche dalla tipologia del rifugio dell’animale, dalla sua capacità di muoversi», ha detto infine Marco Apollonio, professore di Zoologia dell’Università di Sassari.

L’impegno di Effetto Palla e della clinica veterinaria Duemari. Fin dal primo giorno dell’incendio, la clinica veterinaria Duemari è stata in prima linea. «Abbiamo ricoverato circa 200 animali in un mese, dai cani ai gatti, ai cerbiatti, volpi, cinghiali», ha riferito Monica Pais, presidente dell’associazione effetto Palla Odv e veterinaria della clinica oristanese Duemari. Un vastissimo numero, considerando le 15 persone che operano all’interno della struttura.

«Cinghiali – ha continuato Pais – che hanno vissuto per giorni con le zampe bruciate, a mollo nell’acqua e che non abbiamo voluto abbattere, nonostante non sapessimo se fossero in grado di ritornare alla vita all’aperto. Abbiamo fatto bene». «Sono sopravvissuti – ha aggiunto Paolo Briguglio, medico veterinario e direttore della clinica Duemari di Oristano – li abbiamo medicati, hanno perso le ultime due falangi ma non le zampe. Ora riescono a stare in piedi e hanno recuperato il loro stato selvatico». «Abbiamo aiutato anche gli animali non feriti, fuori dalla clinica», ha aggiunto Monica Pais.

La onlus, infatti, ha provveduto ad aiutare gli allevatori che, a causa del rogo, erano rimasti senza cibo per i loro animali. «Lo abbiamo fatto fornendo alimenti che potessero sopperire alla mancanza di luoghi per il pascolo, garantendo alle pecore circa 3.600 quintali di granelle: una razione di orzo, mais e piselli, di grande apporto energetico e proteico», ha proseguito il racconto Mario Cataldi, agronomo e direttore della onlus Effetto Palla. Alimenti acquistati grazie alla grande solidarietà della gente, celebrità ma soprattutto privati, che ha risposto numerosa alla raccolta fondi della onlus.

Sono stati tantissimi anche gli aiuti materiali arrivati dal resto d’Italia, tanto che l’associazione, con l’aiuto di volontari, ha dovuto collocare i beni di prima necessità in spazi messi a disposizione da privati. «Per noi, l’interessamento delle persone, grazie alle foto degli animali feriti che abbiamo diffuso sui social, è stato un contributo fondamentale per sensibilizzare il tema degli incendi. Una parte delle loro donazioni sarà utilizzato per favorire uno studio dell’area del Montiferru, che sarà svolto da professionisti e docenti», ha concluso Briguglio.

All’invito di Monica Pais, presidente dell’associazione effetto Palla Odv e veterinaria della clinica oristanese Duemari, hanno risposto in tantissimi, seguendo il convegno di Santu Lussurgiu, dalle autorità rappresentate dal sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi al Prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, ai professionisti relatori con i quali la onlus collabora da diverso tempo, al pubblico, che ha riempito Casa Donna Caterina con vivo interesse e seguito gli interventi coordinati da Nicolò Migheli.