Insieme al sindaco, in rappresentanza dell’amministrazione c’erano il vicesindaco Emanuele Trudu, l’assessore allo Sport Fabrizio Collu e i consiglieri comunali. Erano presenti ad Ales anche il presidente del Comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana, Gianfranco Pala, e tre grandi pugili: Franco Udella, campione del mondo dei pesi minimosca nel 1975 e campione europeo dei pesi mosca dal 1974 al 1979; Tonino Puddu, campione europeo dei pesi leggeri nei primi anni Settanta; e Paolo Vacca, campione d’Europa dilettanti dei pesi mosca nel 1961 e in seguito allenatore di pugilato.

All’incontro commemoriativo in piazza Santa Maria hanno partecipato anche il novantaquattrenne Valente Atzori, fratello di Fernando, e numerosi nipoti del pugile che vivono in Sardegna.

“Gli artisti di Ales stanno pensando di realizzare un murale per celebrare il nostro campione”, ha dichiarato il sindaco del paese della Marmilla, Francesco Mereu. “Sarà realizzato sul muro di cinta dell’impianto sportivo del paese. Vorremmo anche intitolare una via a Fernando Atzori: è l’orgoglio di tutti noi”.

“È stata una bellissima festa”, ha proseguito Francesco Mereu, “il miglior modo per celebrare Fernando Atzori, un uomo di sport che ha dato tanto al nostro paese ed è un orgoglio per Ales e per l’intera Sardegna”.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail