Ollastra

Il giovanissimo attore stasera sarà all’Ariston di Oristano con il regista Salvatore Mereu



Ancora giornate piene ed emozionanti per Giovanni Porcu, il giovanissimo attore che ha debuttato in “Bentu” di Salvatore Mereu. Appena rientrato a Ollastra da Venezia, dove ha seguito la 79ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Giovanni assieme ai familiari oggi è stato ricevuto in municipio dagli amministratori comunali.

Ad accoglierlo in prima fila il sindaco Osvaldo Congiu. “Abbiamo seguito Giovanni a distanza, mentre era a Venezia, e siamo felicissimi per lui e per questa incredibile esperienza che sta vivendo”, ha detto il primo cittadino. “Si tratta di un primo grande traguardo che rende onore anche a tutta la nostra comunità. Per noi è un sogno e il minimo che potevamo fare è consegnarli questa targa e complimentarci ancora una volta con lui, augurandogli tanti altri importati traguardi per il suo futuro”.