Cagliari

L’ipotesi di reato dell’inchiesta della Procura è crollo colposo

Il polo umanistico dell’Università di Cagliari, tra via Is Mirrionis e via Trentino, è stato posto sotto sequestro dopo il crollo di ieri sera. La decisione è della Procura di Oristano.

La sezione della polizia sanitaria della Asl del capoluogo e i vigili del fuoco sono stati incaricati delle indagini e dei primi accertamenti di tenuta strutturale dell’intero blocco, per scongiurare altri possibili crolli nelle parti rimaste intatte.

Nell’inchiesta aperta dalla Procura si configura l’ipotesi di reato di crollo colposo per il collasso dell’edificio dell’Università di Cagliari, che ospitava da pochi mesi le lezioni della facoltà di lingue. A seguito degli esiti delle verifiche in atto, il magistrato Giangiacomo Pilia, titolare dell’inchiesta, potrà decidere se aggravare la contestazione a carico di ignoti, ipotizzando anche il reato di disastro colposo.

“Il crollo”, ha spiegato il rettore Francesco Mola in comunicato stampa, “è avvenuto senza alcuna avvisaglia, senza che siano stati riscontrati elementi che potessero far prevedere l’evento che è stato istantaneo e improvviso e fortunatamente in un momento in cui non erano presenti persone all’interno. La struttura che ha ceduto è staticamente autonoma rispetto al corpo centrale, oggetto di recenti interventi di manutenzioni sulle aule e uffici. Le strutture superstiti sono state messe in sicurezza e saranno presto approntati tutti i necessari interventi per la verifica statica dell’edificio in vista della sua riapertura”.

Verranno comunque sospese per l’intera settimana le lezioni e le sessioni d’esame della facoltà di lingue, mentre proseguiranno le altre attività negli edifici del Polo di Sa Duchessa, come riportato nella nota del rettorato.

Gli studenti in occupazione. In tarda mattinata i circa cinquecento studenti di varie facoltà hanno partecipato alla manifestazione che si è spostata in corteo fino alla sede dell’ex Magistero, per richiedere un incontro con il rettore Francesco Mola. Gli studenti hanno poi deciso di occupare l’ateneo per chiedere maggiori controlli e interventi di messa in sicurezza di tutti gli edifici dell’ateneo cagliaritano.