"Dopo il 4 novembre": tre giorni di incontri sul primo conflitto mondiale

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pula e la Fondazione Pula Cultura Diffusa organizza una serie di eventi, gratuiti, che si terranno presso la biblioteca comunale, in via Nora n. 195, per non dimenticare gli anni in cui anche migliaia di soldati sardi persero la vita per difendere la patria. Si inizia il 15 con il reading letterario tenuto dal Gruppo di Lettura della biblioteca comunale che leggeranno le testimonianze sulle vicende vissute al fronte da Emilio Lussu, raccontate nel libro “Un anno sull’altipiano”. A seguire la visione del reportage sul Cimitero di Guerra della Brigata Sassari ad Asiago, “dove sono sepolti i nostri concittadini Gerolamo Esposito e Carlo Salis, che nel 1916 persero la vita combattendo contro l’esercito austriaco” spiega il Comune.

Il 22 novembre in programma la visione del film “Uomini contro” di F. Rosi e il 29 si terrà la proiezione del film “Torneranno i prati” di E. Olmi.