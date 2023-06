Dopo gli smottamenti riapre il tratto chiuso della 131 Dcn

Ottana

L’Anas ha ripulito la carreggiata

Riapre il tratto di 131 Dcn, all’altezza del chilometro 22 a ridosso di Ottana, in direzione di Abbasanta, chiuso al traffico dalla scorsa settimana per via del fango e dei detriti finiti in strada a causa delle forti piogge.

L’Anas ha inviato sul posto gli operatori e un mezzo meccanico per effettuare i necessari lavori di pulizia della sede stradale.

Nel tardo pomeriggio sono state completate le operazioni, consentendo la riapertura al traffico dell’intera carreggiata.

Nei giorni scorsi era stata proprio l’Anas a disporre l’immediata chiusura della corsia di marcia per evitare possibili disagi o incidenti alla circolazione automobilistica.

Venerdì, 9 giugno 2023

Fonte: Link Oristano