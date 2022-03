Dopo Ghilarza, si marcia a Sorradile: nuovo cammino per chiedere la pace in Ucraina

Sorradile Un momento di riflessione e preghiera promosso dall’Ufficio per la Pastorale del turismo e dalla parrocchia L’Arcidiocesi di Oristano propone un nuovo cammino della pace e un momento di riflessione e preghiera per l’Ucraina e il suo popolo che soffre. L’iniziativa, che segue quella svolta domenica nel territorio di Ghilarza, si svolgerà a Sorradile. Organizza l’Ufficio per la Pastorale del turismo in collaborazione con la parrocchia di San Sebastiano. “Si tratta un cammino di quasi 5 chilometri che partirà dalla parrocchiale di San Sebastiano e – passando per la chiesa succursale di San Michele, patrono dell’Ucraina – porterà i partecipanti sino al novenario di Santa Maria Turrana”, spiega don Ignazio Serra, referente regionale per la Pastorale del Turismo. “Sarà un’occasione per dire sì alla pace e proporre gesti concreti di accoglienza e solidarietà verso i rifugiati che stanno giungendo nelle nostre comunità.” “Giunti nel novenario, ascolteremo la testimonianza di don Wadim, sacerdote e professore presso un seminario in Ucraina, che da tre settimane ha aperto le porte anche ai seminaristi di Kiev e ogni giorno accoglie singole persone e famiglie che fuggono dall’est verso il confine polacco”, ha spiiegato don Serra. “La nostra solidarietà e preghiera, inoltre, comprende anche la diocesi di Leopoli col suo vescovo monsignor Mietek, che diverse volte è stato nostro ospite negli anni in cui era studente e poi segretario di Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI”.

Don Ignazio Serra

Questo il programma dettagliato dell’iniziativa.

14:15, arrivi e parcheggio

15:00 partenza dalla parrocchiale San Sebastiano verso la chiesa di San Michele; sosta per la recita della preghiera per la pace, scritta da Papa Francesco;

15:00 partenza per il novenario di Santa Maria Turrana (km 2.4);

15:40 arrivo al novenario e momento di preghiera mariana; ascolto del messaggio inviato da don Wadim;

16:30 rientro a casa libero. Domenica scorsa un centinaio di persone aveva marciato dal novenario di San Giovanni sino a quello di San Michele, nel territorio comunale di Ghilarza, sempre per iniziativa dell'Ufficio per la Pastorale del turismo dell'Arcidiocesi di Oristano, con la collaborazione delle parrocchie di Ghilarza, Abbasanta e Norbello. Don Ignazio Serra, che è anche parroco a San Vero Milis, nelle scorse settimane ha promosso alcuni momenti di preghiera anche nella chiesa di Santa Sofia per i parrocchiani e aperto una raccolta di offerte da inviare in Ucraina. Martedì, 15 marzo 2022

Fonte: Link Oristano