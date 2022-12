Oristano

L’Ordine guidato da Antonio Sulis ha anche festeggiato i camici bianchi con 50 anni dalla laurea

Una doppia cerimonia ieri al teatro Garau di Oristano: il giuramento dei medici neo-laureati e la premiazione dei medici che hanno festeggiato i 50 anni di laurea negli anni 2020, ’21 e ’22. Quest’anno l’Ordine provinciale ha potuto riprendere il tradizionale appuntamento pubblico, dopo due anni di fermo dovuti all’emergenza pandemica.

La serata si è aperta con un filmato realizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri che denuncia il disastro che sta vivendo il Sistema Sanitario Nazionale. Le criticità messe in evidenza e accentuate dalla diffusione del Covid-19 erano state abbondantemente preannunciate dai continui tagli di risorse, dai blocchi delle assunzioni, dal decadimento delle strutture, dall’errata programmazione degli accessi alle facoltà universitarie sanitarie. In questo contesto, la metafora utilizzata è quella di medici che diventano “trasparenti e scompaiono”.

Il presidente dell’Ordine di Oristano, Antonio Sulis, ha riassunto con parole efficaci la difficile situazione emersa anche per la sanità del territorio provinciale, premiando i colleghi che sono stati in prima linea soprattutto nella prima fase della pandemia, quando non esistevano cure e protocolli, mancavano i presidi di protezione, non c’era un vaccino, non si era preparati per un’emergenza nuova che si diffondeva nel mondo con una rapidità mai vista prima.

Sono stati consegnati riconoscimenti simbolici ai rappresentanti dei medici dei presidi ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa, dei medici del 118, del Servizio di Igiene pubblica e della medicina generale, ed è stata fatta una speciale menzione per coloro che si sono impegnati anche a titolo volontario e gratuito nella campagna di vaccinazione.