“Il ritorno in piazza Libertà farà loro piacere”, commenta l’assessora alle Attività produttive, Rosella Orrù, “anche se si erano ambientati bene anche in piazza Caduti sul lavoro, dove il mercato era sempre abbastanza partecipato”.

Rosella Orrù

Con il ritorno del mercato settimanale in piazza Liberta, il Comune ricorda ai residenti il divieto di sosta, attivo dalle 7 alle 14. Per i trasgressori, oltre alla sanzione, è prevista la rimozione forzata dei veicoli, con apposito servizio con carro attrezzi.

La sede degli stalli per il commercio ambulante era stata trasferita per garantire un maggiore distanziamento. Era stata scelta piazza Caduti sul lavoro perché già collaudata in occasione di grandi manifestazioni.

