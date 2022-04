Cabras

Partenza da Cabras con tappe a San Salvatore e San Giovanni

Torna a Cabras il tradizionale appuntamento del 1° maggio con la Ciclopedalata del Sinis. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis, in collaborazione con l’associazione culturale Tzur – San Giovanni di Sinis, ripropone uno degli eventi più attesi dalle famiglie e dai giovani di Cabras e dei paesi limitrofi, che segna l’avvio della bella stagione.

La nuova edizione della manifestazione, dopo i due anni di pausa forzata a causa della pandemia, quest’anno ha un significato di rinascita e si presenta come evento di riscoperta del territorio, proponendo un approccio lento e consapevole con la natura, in un percorso che attraversa Cabras e il Sinis.

“La ciclopedalata del 1° maggio”, ha detto il sindaco Abis, “è una manifestazione a cui teniamo molto e che vogliamo riproporre, dopo lo stop di questi anni, come appuntamento fisso, tanto atteso da molti cittadini. Vogliamo ricreare un clima di normalità, di festa e in particolare vogliamo di nuovo vivere appieno il nostro territorio. Cabras e il Sinis possiedono peculiarità che per loro natura sono ottimali per un turismo lento, a piedi e in bici, per promuovere il quale riteniamo importantissima la presenza di piste ciclabili che rappresentano un punto fermo nella nostra progettualità e programmazione e al quale non rinunciamo”.

Per poter assaporare con tutti i sensi le meraviglie del territorio che si attraverserà e assicurare ai partecipanti una conoscenza più approfondita, l’associazione Tzur quest’anno proporrà due brevi racconti sui luoghi nei quali si farà tappa: San Salvatore di Sinis e San Giovanni di Sinis, con un’introduzione generale prima della partenza.

“La Ciclopedalata del Sinis consente di unire la fruizione delle nostre bellezze naturalistiche alla pratica di attività fisica”, ha spiegato l’assessore al Turismo e allo Sport ,Carlo Trincas, “spingendoci ad adottare stili di vita sostenibili e salutari. Cabras permette un approccio vero con l’ambiente grazie alla vastità delle attività che si possono svolgere all’aria aperta. Con questa giornata diamo il via a una stagione che si prospetta decisamente positiva sul profilo delle presenze. Il nostro impegno è rivolto a far sì che Cabras diventi un destinazione primaria anche per chi vive la filosofia del viaggio sulle due ruote come stile di vita, per un’esperienza più autentica e vera, a contatto con l’ambiente e le persone che lo vivono”.