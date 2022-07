L’appello che il prefetto rivolge a tutti nella circostanza “è di fare ricorso al buon senso e alla prudenza per favorire lo svolgimento ordinato della manifestazione e offrire al pubblico che affollerà il percorso una festa in piena sicurezza”.

Cabras ritrova la corsa degli scalzi, in onore di San Salvatore, dopo due anni di fermo a causa della pandemia di Covid-19. Nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Fabrizio Stelo e tenutosi questa mattina, in Prefettura, alla presenza delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del corpo forestale e del sindaco di Cabras Andrea Abis, sono stati illustrati i principali aspetti relativi alle possibili criticità legate allo svolgimento dell’importante evento.

Il prefetto Fabrizio Stelo

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail