Dopo dieci anni a San Vero Milis riproposta la festa di San Nicola

Eventi Oggi e domani celebrazioni ed eventi

Una passata edizione della festa

San Vero Milis

Oggi e domani celebrazioni ed eventi

Dopo oltre 10 anni viene riproposta a San Vero Milis la festa in onore di San Nicola da Tolentino, nella chiesa campestre dedicata all’omonimo santo. Una chiesa, forse mai ultimata, e della quale oggi rimangono solo i muri portanti. Nei giorni scorsi i componenti dell’associazione Sa Loriga, guidati da Giulio Pisano, e del Comitato di San Nicola hanno ripulito la chiesa e la zona attigua per permettere lo svolgimento dei festeggiamenti nei giorni del 9 e 10 settembre.

Oggi sono in programma i balli sardi, alle ore 18, in piazza San Michele a San Vero Milis. Alle 21 la compagnia “Sa Beulla” metterà in scena la commedia dialettale “S’urtimu Cantu”.

Domenica i festeggiamenti dedicati al santo.

Una processione partirà alle 16 alla volta della chiesa campestre: la statua di San Nicola da Tolentino, verrà trasportata da un carro di buoi e sarà preceduta dai cavalieri in costume e dai gruppi folk.

Prima della santa messa, che sarà celebrata dal parroco don Ignazio Serra, è prevista la distribuzione del pane benedetto.

Alle 21 i festeggiamenti si concluderanno in piazza San Michele con un concerto rock con i gruppi Crypto, ittasinantagrou, Salad Flowers. La serata sarà presentata da Silvia Orru.

Sabato, 9 settembre 2023

commenta