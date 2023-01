L’allarme per il cedimento del ponte nel punto di congiungimento di due conci era stato lanciato nel 2017. Il problema strutturale aveva destato grande preoccupazione tra gli amministratori del Barigadu, che lamentavano il danno per un territorio già fortemente penalizzato.

Sono conclusi, infatti, i lavori di manutenzione strutturale, nel territorio di Ula Tirso. Dopo anni di attesa, è stata risolta la situazione di pericolo creata dalla lunga crepa presente sul ponte, a poche decine di metri dalla vecchia diga sul Tirso. In particolare, i lavori hanno riguardato ”il rinforzo strutturale della campata del ponte tra la pila 6 e la spalla B, il rinforzo della spalla B mediante la realizzazione di una controparete in cemento amianto connessa alla parete esistente e fondata su micropali, la realizzazione di un nuovo appoggio, la sostituzione del giunto di dilatazione, la risagomatura della livelletta stradale e la sostituzione di un tratto di barriera di sicurezza bordo laterale”.

La crepa sul ponte

Fonte: Link Oristano

