Dopo 9 anni riparte a Mandriola la processione per San Lorenzo

San Vero Milis

Una tradizione riscoperta: appuntamento per giovedì alle 19

Dopo nove anni di assenza sarà riproposta domani, 10 agosto, la tradizionale processione di San Lorenzo a Mandriola.

Si partirà alle 19 dalla chiesa intitolata al santo, con in testa il simulacro portato in spalla dai componenti della Confraternita ed il parroco di San Vero, don Ignazio Serra.

La processione sarà accompagnato da un gruppo di figuranti in costume sardo e da cavalieri e amazzoni in sella. Percorrerà le principali vie della borgata marina e raggiungerà lo scivolo di Mandriola, per poi rifare il tragitto in direzione opposta e ritornare nella chiesa di San Lorenzo.

L’organizzazione è curata dall’Associazione ippica Sanverese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la parrocchia e la compagnia dei barracelli di San Vero Milis.

Mercoledì, 9 agosto 2023