Santa Giusta

Alcune modifiche hanno rallentato la realizzazione

Il 2023 potrebbe essere l’anno giusto a Santa Giusta per vedere l’installazione completa dell’opera denominata Anguilla di Marte, ideata dall’artista locale Salvatore Garau.

Dopo la coda, che dal 2010 svetta davanti al municipio di Santa Giusta, anche la testa troverà casa nella stessa piazza, non molto lontano.

“L’opera è stata completata”, spiega il sindaco Andrea Casu, “e appena sarà pronto il basamento procederemo all’inaugurazione”.

Come la prima parte dell’opera (dodici metri di altezza fuori terra, per un peso di diverse tonnellate), anche la testa è molto pesante e – viene specificato una determinazione comunale – “per essere posizionata in sito ha necessità di un basamento di sostegno in calcestruzzo armato”.

Il Comune ne ha affidato la realizzazione alla ditta Edil Sarda Costruzioni di Marrubiu, per un importo di 39.411 euro (spesa a carico dell’amministrazione).

La testa dell’Anguilla di Marte è stata realizzata a mano dall’artigiano Stefano Piga di Cabras. Inizialmente l’opera doveva essere contenuta in circa 4 metri di lunghezza, ma Salvatore Garau ha richiesto alcune modifiche e ora la testa è alta 7 metri.

Per la realizzazione dell’opera il Comune di Santa Giusta ha ottenuto un finanziamento di 35mila euro dalla Fondazione di Sardegna, alla quale si sono aggiunti altri 15 mila euro, richiesti dall’Ente locale per far fronte alla maggiore lunghezza e all’aumento dei prezzi per i materiali.

Mercoledì, 11 gennaio 2023