Dopo 10 anni di carcere per fatti di droga trovato con 1 chilo di stupefacenti a casa: arrestato a Cagliari

Il 50enne è stato assegnato agli arresti domiciliari

CAGLIARI. Fermato per un controllo a bordo di uno scooter dagli agenti di una Volante della polizia in via Flumentepido, Claudio Loddo, 50enne cagliaritano, che ha da poco finito di scontare dieci anni di carcere per fatti di droga, ha manifestato un nervosismo apparentemente ingiustificato. Gli agenti gli hanno trovato addosso alcuni grammi di hascisc, ma tanto è bastato per far scattare una perquisizione domiciliare nella sua abitazione nell'hinterland cagliaritano. In casa gli è stato trovato un chilo di droga fra hascisc e marijuana. Dopo le formalità in questura, l'uomo è stato assegnato agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima lunedì mattina.(l.on)