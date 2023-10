Donori, perseguita la moglie nonostante il divieto di avvicinamento: denunciato 44enne

A Donori è stato arrestato in flagranza un quarantaquattrenne del luogo, bracciante agricolo, noto alle forze dell’ordine. All’uomo viene contestata la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in sostanza la moglie che da tempo perseguita. Nel corso di un servizio di pattuglia, attorno alle ore 21.10, il trasgressore è stato sorpreso dai carabinieri operanti all’interno del cortile dell’abitazione della moglie, in palese violazione delle prescrizioni impostegli dal gip presso il Tribunale di Cagliari, con apposita ordinanza emessa il 26 settembre scorso, in relazione alla precedente denuncia per maltrattamenti familiari formalizzata qualche tempo prima dalla donna e degli accertamenti dei militari dell’Arma. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Dolianova in attesa dell’udienza di convalida e di possibili ulteriori misure cautelari che potranno intervenire.