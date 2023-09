Donori, giovane bagnino sorpreso dai carabinieri con la droga nell'auto

Donori, in arresto in flagranza di reato per spaccio di droga un ventinovenne del posto. Il giovane, bagnino, è stato fermato ieri sera dai carabinieri durante un controllo in piazza Italia, mentre si trovava in compagnia di altre 4 persone, tutte note ai militari. All’interno della sua auto sono stati rinvenuti cinque involucri in plastica contenenti marijuana, per un peso complessivo di 207 grammi, e la somma di 570 euro in banconote di vario taglio insieme a due bilancini di precisione. Lo stupefacente, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro. Saranno provvisoriamente custoditi presso il reparto in attesa del versamento presso l’ufficio corpi di reato nella Procura della Repubblica. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.