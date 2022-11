Donori, auto si ribalta sulla SP 10 e prende fuoco: nessuna traccia del conducente.

Stanotte a Donori un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova è intervenuto sulla SP 10, al km 4+000, per l’incendio di una Renault Clio priva di targhe. Da una prima ricostruzione il veicolo ha percorso quel tratto di strada proveniente dal centro abitato di Donori con direzione Ussana quando, giunto al km 4, il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la corsa capovolto su un terreno privato del quale ha sfondato la rete metallica di recinzione. All’arrivo dei militari il conducente non era presente sul posto. Le fiamme sono state domate da una squadra dei VV.FF. di Cagliari. Non si sono registrati danni a persone. Sono in corso indagini per accertare la proprietà del mezzo e le generalità del conducente. Potrebbe trattarsi di un mezzo rubato.

