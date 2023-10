Donori, 62enne sorpreso a rubare ortaggi dal campo di un compaesano

La tentazione evidentemente è stata troppo forte, gli ortaggi di quel campo quasi incustodito di località Is Izirdas, sembravano troppo diversi da quelli che si trovano nei supermercati, assolutamente migliori e senz’altro più saporiti. Così un sessantaduenne incensurato del luogo ha scavalcato la debole recinzione e intrapreso una piccola raccolta. L’imprevisto però era dietro l’angolo, il proprietario di un terreno vicino lo ha visto, riconosciuto e rimproverato. Vista la pessima figura, l’uomo ha lasciato quanto raccolto per terra in prossimità dell’orto e si è allontanato. La piccola refurtiva è stata in breve restituita al legittimo proprietario che ha ritenuto di non essere soddisfatto del solo mancato danno e ha dunque formalizzato una querela per tentato furto aggravato. I militari dell’Arma l’hanno immediatamente trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Certo il danno procurato sarebbe stato lieve se il furto avesse avuto successo, ma comunque dovrà essere valutato dall’autorità giudiziaria e, a parte questo rimane la pessima figura che il 62enne ha fatto con i propri compaesani.