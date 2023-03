Donne protagoniste: racconto a più voci, partendo dal libro di Atzeni

Cagliari

Tavola rotonda alla Fondazione di Sardegna

L’otto marzo il giornalista e scrittore di Baradili, Marcello Atzeni, si confronterà con cinque donne per dare vita a una giornata di studi proprio nel giorno in cui, universalmente, viene reso omaggio alla donna.

L’appuntamento è fissato per le 18, alla Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2, a Cagliari.

“Non sarà solo la presentazione del mio ultimo libro Donne che pensano con gli occhi”, annuncia, “ma una sorta di tavola rotonda sull’universo femminile, partendo dai miei racconti”.

Saranno protagoniste – insieme ad Atzeni – Incoronata Boccia, giornalista Rai; Ginevra Balletto, urbanista, docente nella Facoltà di Ingegneria; Ester Cois, docente di Sociologia nella Facoltà di Scienze politiche e Architettura e pro-rettrice per le pari opportunità e Maria Del Zompo, ex rettora, professoressa emerita, neuroscienziata.

A coordinare i lavori sarà Alessandra Menesini, giornalista e critica d’arte, che dialogherà con Marcello Atzeni prima che l’autore risponda alle domande del pubblico.