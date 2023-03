Donne protagoniste: anche le oristanesi Monica Pais e Giulia Pintor in Consiglio regionale

Cagliari

Ci sono anche le oristanesi Monica Pais e Giulia Pintor tra le sei donne distintesi nella vita e nei rispettivi ambiti lavorativi, sportivi di studio e ricerca, che stamane sono state ricevute in Consiglio regionale e a cui il presidente del Consiglio Michele Pais ha consegnato un mazzo di mimose e il gagliardetto istituzionale della Regione. L’iniziativa è stata promossa proprio in occasione della giornata internazionale della donna.

Insieme al marito e collega Paolo Briguglio, Pais ha fondato nel 2003 la clinica veterinaria Duemari, a Oristano. Sette anni fa Monica Pais, inoltre, ha dato vita alla onlus Effetto Palla, che progetta interventi in tutto il mondo a sostegno degli animali randagi.

Laureata in giurisprudenza all’Università di Cagliari, Giulia Pintor è un’atleta, pratica lo sport del tiro a volo fin da ragazzina ed è attualmente campionessa italiana nella specialità Fossa universale. Ha la qualifica di atleta azzurra nella sua disciplina dal 1998. Dal 2003 fa parte del Gruppo sportivo Fiamme azzurre del Corpo della Polizia penitenziaria. Nel 2010 ha vinto il suo primo titolo Mondiale individuale di Fossa Universale, impresa ripetuta nei campionati del 2014.

Insieme a loro stamane a Cagliari c’erano poi Mariafrancesca Serra, Viola Bandinu, Serena Sanna e Agnese Cabigliera. Laureata in Ingegneria Edile-Architettura, Serra ha conseguito un master in costruzioni eco-sostenibili all’Università di Arti applicate di Vienna e una specializzazione come Tecnica competente in Acustica ambientale all’Università di Architettura Roma Tre. Nel 2005 ha costituito una società agricola di allevamento di bovino da carne, ovicaprino e suino. Dall’esperienza in Giappone ha appreso tecniche agricole diverse che ha cercato di impiegare nella sua azienda.

Viola Bandinu, ha 17 anni e studia al liceo delle scienze umane di Olbia. Oltre alle attività comuni a quelle dei suoi coetanei, svolge da qualche anno attività di volontariato nella Croce Rossa Italiana, in particolare nell’ambito dell’inclusione sociale e nel supporto alla distribuzione di beni di prima necessità per persone e famiglie in difficoltà. È stata recentemente nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

Serena Sanna, laureata in Matematica all’Università di Cagliari, è dirigente di ricerca all’Istituto di Ricerca genetica e Biomedica, un Istituto sardo del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche. Ha condotto ricerche nell’ambito della genetica e biomedicina sia in Sardegna che all’estero, negli Stati Uniti, all’Università del Michigan, e in Olanda all’Università di Gròningen.

Agnese Cabigliera è un’imprenditrice agricola nell’azienda di famiglia a Ozieri. Si è laureata in Agraria all’Università di Sassari e ha conseguito il dottorato di ricerca con esperienza all’estero, in particolare alla University of Florida di Gainesville, negli Stati Uniti.

Tra le partecipanti alla seduta del Consiglio regionale, oltre alle consigliere regionali di maggioranza e minoranza, anche l’assessora dell’Industria, Anita Pili, la presidente del Cal, Maria Paola Secci, la presidente della commissione per le Pari opportunità, Francesca Ruggiu, la consigliera di Parità, Maria Tiziana Putzolu. Ha concluso la seduta l’assessora del Lavoro, Ada Lai, in rappresentanza del presidente della Regione.

