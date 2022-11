Nello stesso periodo, da ottobre ad oggi, sono stati 4 gli ammonimenti del Questore notificati ad altrettanti soggetti di sesso maschile per atti persecutori nei confronti delle ex compagne (anche non conviventi). Tra questi è emerso un caso in cui i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine hanno riscontrato atteggiamenti persecutori in totale assenza di una relazione sentimentale, da parte di un cittadino, autore di un’attività vessatoria maniacale, compiuta nei confronti di una donna anche attraverso l’utilizzo dei social network.

Un’attività, quella riguardante la violenza di genere, in cui vi è un costante aumento dell’emersione di dolorosi sommersi di violenze e vessazioni e grazie alla quale si riscontra la crescita di fiducia nelle istituzioni e di presa di coscienza da parte delle vittime, che vengono aiutate nel loro difficile percorso dalla Rete Antiviolenza, in cui la Polizia di Stato è da tempo parte attiva, con le campagne permanenti finalizzate al contrasto della violenza di genere e all’informazione sui rimedi di tutela messi a disposizione delle vittime. Tra questi ultimi, appunto, l’Ammonimento del Questore, che in molti casi consente una tutela rapida e anticipata rispetto a quella giudiziale.

