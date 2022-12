Donne esemplari, tornano i premi di "Donne al Traguardo" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 DIC - Donne esemplari nella propria vita e nell'impegno a favore delle altre donne. Ritornano i premi Donna al Traguardo dell'Anno e Sorellanza promossi dall'associazione Donne al Traguardo guidata da Silvana Migoni con l'invito a raccontare storie vere di "ordinaria resistenza femminile". Le migliori saranno raccolte in un volume.

Il concorso si articola in due sezioni. La prima premia la migliore figura di donna raccontata in prima persona dalla stessa protagonista o indicata da terze persone. La seconda, "Raccontiamo le donne", individua e premia le migliori narrazioni. Una speciale giuria indicherà le storie più significative. Alla prima classificata della sezione Donna al Traguardo dell'Anno andrà un premio in denaro di 500 euro e una targa ricordo mentre al primo classificato della sezione dedicata agli scrittori-scrittrici migliori andranno una targa e libri sardi. Anche la donna vincitrice del Premio Sorellanza riceverà una targa e un oggetto a ricordo dell'evento.

"Donna al Traguardo dell'Anno - sottolinea Silvana Migoni - è un riconoscimento al valore di donne che con il loro impegno costante rappresentano un esempio di resistenza nelle vicende grandi e piccole della vita personale o delle nostre comunità, e lasciano impronte significative di vitalità e altruismo". Per la consegna delle segnalazioni e degli elaborati c'è tempo fino al 20 febbraio prossimo (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). Per posta ordinaria semplice o con consegna a mano nella sede di viale La Plaia 17 a Cagliari. Per informazioni: 0707562265- 3337001356.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna