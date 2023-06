Donne e prevenzione, il test dell’HPV si fa a casa grazie a Lilt Oristano e Spazio Conad

Oristano

La campagna partirà domani, 200 kit da distribuire. Ecco come aderire

Prenderà avvio domani – venerdì 23 giugno – la campagna organizzata dalla Lilt di Oristano con Spazio Conad per diffondere tra le donne il test dell’HPV, il virus responsabile del carcinoma cervicale. Saranno distribuiti 200 kit per fare da sole il test, a casa (circa 70 sono destinati alle dipendenti del punto vendita Conad in città).

L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne tra i 30 e 64 anni, a cui verrà consegnato il kit per l’autoprelievo, da riconsegnare poi presso la sede della Lilt, in via Sardegna 67 a Oristano.

I tamponi saranno poi affidati al Laboratorio di Epidemiologia molecolare del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Università di Sassari, che eseguirà i test per la ricerca del virus. Alle donne che dovessero risultare positive al test sarà garantito gratuitamente il successivo accertamento di secondo livello (pap test ed eventuale colposcopia) presso la Lilt di Cagliari, mentre direttamente ad Oristano potranno avere una consulenza specialistica con la ginecologa dell’associazione.

Le donne interessate a partecipare alla campagna di prevenzione dovranno telefonare al numero 0783.74368 dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (in altri orari potranno registrare un messaggio con la motivazione della chiamata e un numero telefonico al quale essere contattate).

Il carcinoma cervicale è la prima neoplasia riconosciuta dall’OMS come totalmente riconducibile all’infezione genitale da virus del papilloma umano (HPV). A tutt’oggi sono stati identificati più di 120 genotipi di HPV che infettano l’uomo e, tra questi, 40 sono associati a patologie del tratto anogenitale, sia benigne che maligne.

I genotipi ad alto rischio sono 14 e vengono virtualmente rilevati in quasi tutte le lesioni carcinomatose. In Italia, molte donne non aderiscono ai programmi di screening organizzato per la prevenzione del cervico carcinoma, sia per una bassa percezione del rischio di ammalarsi, sia per la ridotta disponibilità di tempo o per la paura ingiustificata che l’esecuzione del test sia dolorosa.

Inoltre, l’emergenza sanitaria provocata dal virus Sars-CoV2 ha avuto un impatto negativo su tutte le attività di prevenzione, compresi gli screening organizzati per la prevenzione del carcinoma cervicale.

“Con questa iniziativa ci poniamo come obiettivo primario una maggiore adesione allo screening cervicale nella popolazione femminile, specie da parte di chi non ha mai aderito, ed il mantenimento dell’adesione nelle donne ‘fidelizzate’, attraverso lo strumento dell’autoprelievo vaginale. Tale metodo, ormai validato, consente alla donna di eseguire autonomamente, mediante tampone vaginale, il prelievo di cellule nelle quali verrà ricercato il DNA virale”, spiegano alla Lilt di Oristano.

È per il secondo anno di seguito che lo Spazio Conad ha scelto la Lilt di Oristano come beneficiaria di una parte del contributo economico raccolto grazie al progetto “Sosteniamo le passioni”: per il 2022 il contributo era stato di 22.202,50 euro. Alla campagna di screening collaborano il’Università di Sassari e la Lilt di Cagliari.

“Spazio Conad con questo gesto npon solo rappresenta un esempio concreto di ambiente di lavoro come luogo favorevole per la promozione della salute, ma sensibilizza anche i propri lavoratori all’adozione di stili di vita salutari, oltre a favorire l’adesione agli screening. Mettere in primo piano la salute dei propri dipendenti contribuisce a tutelare la salute globale del lavoratore e promuovere l’equità sociale”, hanno concluso dalla Lilt di Oristano.

