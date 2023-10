Donne e autodifesa: martedì a Paulilatino si parla della comunicazione manipolativa

Paulilatino

Grande interesse per il corso organizzato dalla Consulta dei giovani assieme al CSI

Anche le parole possono diventare una minaccia e creare trappole per le persone più fragili. Martedì 10 ottobre, a Paulilatino, la psicologa Lucia Tomasi e l’avvocato Cristina Arcai parleranno di “Comunicazione manipolativa”, di come riconoscerla e come proteggersi. L’evento comincerà alle 19 nell’auditorium scolastico di via Grazia Deledda ed è rivolto a tutti: uomini, donne e soprattutto giovani.

Lucia Tomasi è la coordinatrice del corso di difesa personale voluto dalla Consulta dei giovani di Paulilatino e realizzato in collaborazione con il CSI regionale: lo stanno frequentando 36 donne di tutte le età, provenienti anche dai centri vicini. Vista la grande partecipazione e le ristrette dimensioni dei locali della Consulta, si pensa a una sede diversa per la seconda edizione del corso, che sarà aperta anche agli uomini.

L’obiettivo del progetto è proporre una formazione anche psicologica, oltre alle tecniche di difesa, e offrire spunti di riflessione. Questo percorso culminerà poi in evento il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’idea di organizzare un corso di difesa personale nasce dall’esigenza, sentita anche dai ragazzi della Consulta, di tenere alta l’attenzione sul tema della violenza sulle donne e sulla violenza in genere, un tema che tocca le giovani generazioni anche per la variante del bullismo.

“La scelta di proporre questo corso è nata dall’analisi dei dati statistici sull’argomento, sempre più preoccupanti ed allarmanti”, spiega la presidente della Consulta, Raffaela Putzolu. “Siamo convinti che questi fenomeni di violenza, anche nel caso specifico del bullismo, siano espressione di un emergente disagio giovanile, che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto aspetti preoccupanti. Nel caso della violenza sessuale, e in generale della violenza contro le donne, sono il riflesso di una vera e propria violazione dei diritti e della dignità individuale della donna”.

“Anche nella nostra piccola comunità è importante dare vita ad iniziative ed occasioni di riflessione che non rimangano episodi isolati”, ha detto Putzolu, “ma vedano il coinvolgimento di tutti: società civile, istituzioni, associazioni, magistratura e forze dell’ordine. A questo proposito il nostro corso, attualmente aperto solo alle donne, si configura come il punto di partenza di un percorso che si strutturerà in più annualità, coinvolgendo gradualmente un maggior numero di persone”.

“Vogliamo far chiarezza sul problema della violenza, partendo dall’autoanalisi delle dinamiche che preludono agli episodi violenti, stimolare lo sviluppo della consapevolezza del sé, lo sviluppo della capacità di individuare e ovviare, mediante risposte decise ed immediate, e comportamenti potenzialmente pericolosi per l’incolumità fisica, ma anche e soprattutto psicologica”, conclude Raffaela Putzolu. “Il corso si configura come un percorso teso alla presa di coscienza di questi principi fondamentali”.