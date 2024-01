L’ennesima tragedia familiare, questa volta a Ravenna. Una donna si è lanciato dal nono piano con il cane e la sua bambina di sei anni, che purtroppo non ce l’ha fatta. Anche il piccolo meticcio è morto sul colpo nell’impatto. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena.

Il dramma è accaduto in pieno centro, in via Dradi. La donna, stando alle prime ipotesi, potrebbe aver utilizzato l’impalcatura esterna al palazzo per salire, mentre il marito era in casa e non si sarebbe accorto di nulla ed è stato avvertito dalla polizia di ciò che era accaduto. Tutte le indagini sono ancora in corso.