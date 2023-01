Donna scomparsa a Olbia, sub cercano il corpo in mare - Sardegna

I sommozzatori del quarto nucleo subacquei della Guardia Costiera di Cagliari hanno iniziato la ricerca in mare del corpo di Rosa Bechere, la 60enne scomparsa a Olbia dal 26 novembre 2022. Le ricerche sono inziate nella zona "Mogadiscio", nella darsena poco distante da via Aretino, dove si trova l'abitazione di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata dalla Procura di Tempio Pausania per la scomparsa, il possibile omicidio e l'occultamento del cadavere della donna. Proprio in queste ore è in corso nella caserma dei carabinieri di Olbia l'interrogatorio dei due indagati sui fatti loro contestati.

Meloni e Beccu, assistiti dall'avvocato Giampaolo Murrighile, si dichiarano innocenti. Secondo la pista investigativa al vaglio degli inquirenti, i due potrebbero avere approfittato dello stato di invalidità di Rosa Bechere, somministrandole dose massicce di farmaci e impossessandosi dei pochi risparmi e delle carte postali su cui le veniva accreditato il reddito di cittadinanza. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sequestrato documenti, farmaci e oggetti vari dalle due case in uso a Meloni e Beccu, a Olbia e Monti.

Fonte: Ansa Sardegna