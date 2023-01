Donna scomparsa a Olbia, continuano le ricerche in mare - Sardegna

Sono riprese questa mattina le ricerche in mare del corpo di Rosa Bechere, la 60enne scomparsa dal 26 novembre scorso a Olbia. I sommozzatori del 4/o Nucleo Subacquei Guardia Costiera della Direzione marittima di Cagliari si sono immersi anche oggi nelle acque davanti al lungomare di Olbia nella zona poco distante a via Aretino, dove si trova l'abitazione di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata dalla Procura di Tempio Pausania per la scomparsa, il possibile omicidio e l'occultamento del cadavere della donna.

I due, interrogati ieri dal pm, Daniele Rosa, hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e consegnato un memoriale, coperto da segreto istruttorio, con cui respingono ogni possibile accusa e illustrano a loro versione dei fatti sugli eventi che sono accaduti negli ultimi mesi nel condominio di via Petta a Olbia.

La sessantenne scomparsa è, infatti, la compagna di Davide Iannelli, detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari, per avere ucciso, bruciandolo vivo, il vicino di casa Tony Cozzolino, nel marzo dello scorso anno. Cozzolino fu cosparso di benzina e dato alle fiamme proprio davanti all'ingresso del condominio di via Petta.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna