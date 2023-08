Donna rischia di annegare, soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale con l’elicottero

Cronaca Subito dopo nella stessa spiaggia intervento anche per una pensionata

Budoni

Una donna di 57 anni ha rischiato di annegare questa mattina nel tratto di mare antistante la spiaggia di Porto Ainu.

A salvarla sono stati i vigili del fuoco del presidio locale di Porto Ottiolu. Con l’ausilio di un gommone e una moto d’acqua sono intervenuti in soccorso della bagnante, 57 anni, che ha avuto un malore. La donna è stata portata a riva dove è stata presa in carico dagli operatori del 118, giunti in ambulanza per le prime cure.

Successivamente la donna è stata trasportata in ospedale con un elicottero.

Poco dopo sempre nella stessa spiaggia un’altra donna di 70 anni ha accusato un malore ed è stata assistita dall’equipaggio del presidio acquatico dei vigili del fuoco, che ha attivato subito l’ambulanza medicalizzata del 118, allontanatasi dalla località marina poco prima.

Martedì, 8 agosto 2023

