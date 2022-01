Villacidro

È successo ieri a Villacidro

In un incidente stradale a Villacidro, in cui è rimasta ferita una donna di 61 anni, è stato coinvolto anche un imprenditore cinese di 44 anni che vive a Oristano.

La donna, trasportata in ambulanza dal personale del 118 all’ospedale di San Gavino Monreale, non è in pericolo di vita.

Protagoniste dell’incidente, verificatosi ieri, sono state una Renault Scenic guidata dall’imprenditore e la Renault Twingo della donna, una impiegata di Villacidro.

Le cause del sinistro sono in ancora in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Villacidro.

I documenti di guida e di circolazione dei conducenti e delle due auto sono risultati in regola.

Giovedì, 27 gennaio 2022

